Le général de division Lê Duc Thai, commandant de la Garde-frontière (droite), et le général d’armée Kirth Chantharith, directeur général du Département général de l'immigration. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Une délégation du Commandement de la Garde-frontière du ministère vietnamien de la Défense a eu le 12 février à Hô Chi Minh-Ville un entretien avec des représentants du Département général de l'immigration du ministère cambodgien de l'Intérieur.



La séance de travail a permis aux deux parties d’évaluer les résultats de leur coopération ces derniers temps et de définir des orientations futures.



La délégation vietnamienne était conduite par le général de division Lê Duc Thai, commandant de la Garde-frontière. La délégation cambodgienne était dirigée par le général d’armée Kirth Chantharith, directeur général du Département général de l'immigration.

Les deux parties lors de leur entretien. Photo: VNA



Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination, d’œuvrer pour créer des conditions favorables aux activités d’import-export de marchandises, d’entrée et de sortie de personnes, d’échanger activement des informations sur la criminalité.

Elles ont également convenu de continuer à créer des conditions propices aux voyages des personnes des deux côtés pour des examens et traitements médicaux, des visite familiales, des ventes et achats de biens essentiels...



Ces dernières années, les résultats de la coopération entre les deux parties ont contribué à la garantie de la sécurité et de l'ordre, à la facilité des voyages transfrontaliers, au développement socio-économique, et au renforcement de la solidarité et de l'amitié entre les deux pays. -VNA