Hanoï (VNA) - Née en 1984, l’architecte Ta Thi Thu Huong est connue comme l’un des pionniers à Hanoï dans la création de fresques murales pour transformer l’espace public en un nouveau lieu d’expression artistique.

L' architecte Ta Thi Thu Huong.

Diplômée de l’Université d’architecture de Hanoï, Ta Thi Thu Huong travaille au Département du développement urbain du ministère de la Construction. Elle est toujours soucieuse de rénover et de rendre les espaces publics de Hanoï plus attractifs et adaptés aux besoins des citoyens.

"Avant 2017, il n’y avait presque pas de ressources allouées à la rénovation des espaces publics à Hanoï, en particulier dans les anciens quartiers collectifs. J’ai constaté que peut-être les murs deviendraient la frontière aidant les gens à visualiser et à distinguer les espaces privés et publics. J’ai aussi trouvé que la fresque serait vraiment significative, reflétant la vie d’une communauté résidentielle, où vivent des milliers de personnes", raconte-t-elle.

Une nouvelle physionomie

Afin de concrétiser l’idée d’embellir l’espace public de la capitale, Thu Huong a fondé l’organisation Art Build Communities - ABC (Art de création des communautés), composée d’architectes, de jeunes chercheurs, d’étudiants, de peintres... Tous ont uni leurs efforts pour que l’espace public "redore son blason" grâce à de nombreuses fresques interactives en 3D, le transformant en un nouveau lieu socioculturel pour les populations locales.

"Honorer les droits de la femme"

"Quand les gens d’un lieu veulent raconter l’histoire de leur vie, nous la dessinons sur les murs. Nous rendons les espaces publics plus vivants et nos œuvres contribuent à limiter leur dégradation", partage l’architecte.

Grâce à l’enthousiasme et au zèle de la jeunesse, ainsi qu’au soutien des habitants locaux, Ta Thi Thu Huong et son association ABC ont mené à bien le premier projet intitulé "Honorer les droits de la femme". Celui-ci a été réalisé pendant quatre mois, d’octobre 2017 à janvier 2018 au quartier collectif au 39, rue Pháo Đài Láng, à Hanoï.

"La première difficulté fut de choisir un sujet significatif pour le projet". Ce dernier a été mis en œuvre dans un quartier résidentiel où vit le personnel de l’Académie des femmes du Vietnam (anciennement École centrale des femmes fonctionnaires). Ces personnes ont consacré toute leur vie à assurer l’équité et l’égalité des sexes, cherchant toujours à mettre en valeur la beauté et le rôle des femmes dans la société et la famille. "Heureusement, notre projet a répondu aux souhaits des habitants du quartier collectif. C’est pourquoi nous l’avons baptisé +Honorer le féminisme+", explique-t-elle.

Changement d’attitude

Une des œuvres de Ta Thi Thu Huong à Hanoï.

Ce projet a reçu la reconnaissance de la communauté et des autorités locales.

"Les 28 peintures murales du projet montrent les femmes que nous sommes et portent toutes l’empreinte du village de Láng où nous vivons. Le projet est très apprécié des autorités municipales", estime Ðoi Thi Minh Tình, ancienne cheffe du quartier résidentiel bénéficiaire.

Pour Ðào Thi Nhiên, actuelle cheffe de ce quartier collectif, la plus grande réussite du projet est qu’il a permis des changements dans la conscience et l’attitude des habitants à l’égard des espaces publics. "Dans le passé, les gens considéraient les espaces publics comme des lieux hors de leur maison, où ils laissaient souvent des objets abandonnés ou des déchets. La création de belles fresques a contribué à les remettre en valeur. Tout le monde est devenu plus conscient de ces espaces partagés, les gardant propres et beaux. Le rejet des déchets, le collage de publicités sur les murs et l’empiètement sur les espaces publics ont été limités", se réjouit-elle.

Des histoires pleines de sens

Depuis 2018, ABC met en œuvre chaque année deux projets dans divers espaces publics au Vietnam. Le plus récent est la fresque 3D Environnement sain - Planète verte réalisée de novembre 2020 à janvier 2021 au 19-21 rue Hai Bà Trung, à Hanoï. D’une superficie d’environ 100 m², en reproduisant de manière vivante des espèces animales et végétales rares, elle vise à sensibiliser à l’importance de la protection de l’environnement.

Le projet "Énergie circulaire, avenir brillant".

Bien que l’organisation soit encore très jeune, elle a mis en place une dizaine de projets à Hanoï et trois autres dans les provinces de Khanh Hoà (Centre, en 2018), Bên Tre (Sud, 2019) et Quang Tri (Centre, 2021). "Chaque fois que travaillons sur un projet, nous apportons aux gens de la joie, de l’énergie positive et des messages qui mettent en exergue les valeurs culturelles", confie l’architecte.

Thu Huong et son organisation viennent d’achever le projet "Énergie circulaire, avenir brillant" à Mù Cang Chai, dans la province de Yên Bai (Nord). Déployé d’avril à novembre 2022, il a aidé les enfants de la région à mieux comprendre les sources d’énergies renouvelables et la préservation du cadre de vie.

"Nous voulons toujours créer de beaux espaces publics avec de belles fresques qui racontent des histoires auxquelles les habitants locaux s’attachent. Nous souhaitons aussi que ces œuvres permettent à chaque visiteur de comprendre les gens et la vie du lieu où il vient", souligne-t-elle.

Ces fresques murales montrent également la beauté de la culture du Vietnam. C’est ainsi que les projets publics initiés et mis en œuvre par Ta Thi Thu Huong et ABC ont été appréciés et soutenus par de nombreuses organisations sociales et ambassades, dont celles des États-Unis et d’Australie. Cette architecte continue de déployer des efforts créatifs pour proposer la rénovation d’autres espaces, notamment à Hanoï, afin de créer davantage de lieux d’expression artistique pour le pays et pour la capitale millénaire riche de belles traditions. -CVN/VNA