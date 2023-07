Les autorités de la province de Quang Ninh accordent le certificat d'enregistrement d'investissement à Foxconn. (Photo vneconomy.vn)

Hanoï, 6 juillet (VNA) – La province de Quang Ninh, dans le nord-est du pays, a récemment approuvé deux projets Foxconn totalisant plus de 246 millions de dollars d'investissements.Foxconn Singapore Pte Ltd réalisera deux projets, à savoir l'usine Foxconn Quang Ninh FMMV et l'usine FECV Foxconn Quang Ninh.Les deux usines seront situées dans le parc industriel de Song Khoai dans la zone économique côtière de Quang Yen.Le projet d'usine FECV Foxconn Quang Ninh s'étend sur 6,3 hectares et a un capital d'investissement total de plus de 4,7 billions de dongs (197,8 millions de dollars).Le projet vise à établir une usine spécialisée dans la production et l'assemblage d'accessoires électriques pour véhicules électriques. Une fois l'usine achevée en janvier 2025, elle devrait employer quelque 1.200 travailleurs.Pendant ce temps, le projet d'usine FMMV Foxconn Quang Ninh couvre 4,1 hectares et a un investissement total d'environ 1,1 billion de dongs (46,3 millions de dollars).L'usine est construite pour produire des produits informatiques et de communication.Un porte-parole de Foxconn a déclaré que les lignes technologiques, les machines et les équipements utilisés par les deux installations provenaient du Japon, de la République de Corée, de la Chine continentale, de Taïwan (Chine) et du Vietnam.L'annonce récente signifie que l'investissement total du groupe Foxconn dans la province de Quang Ninh s'étend désormais sur trois projets, d'une valeur de plus de 300 millions de dollars. - VNA