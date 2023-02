Dans une usine de transformation des meubles en bois. Photo: baodautu

Hanoï (VNA) - En 2022, l'Australie a fortement augmenté ses importations de meubles en bois en provenance des marchés d'Asie du Sud-Est, notamment du Vietnam qui est son 1er fournisseur.

Selon les données du Département général des Douanes, en 2022, le pays a exporté pour 370,3 millions de dollars de meubles en bois, en baisse de 15,9% par rapport à 2021.



Ce recul est dû à la faible demande dans les principaux débouchés tels que les États-Unis, le Japon, la Chine et le Royaume-Uni. Avec 61% du total soit 225,4 millions de dollars (-13,6%), les Etats-Unis ont été en tête des marchés importateurs.



A cause d’une inflation élevée, les consommateurs accordent la priorité aux dépenses alimentaires et de biens essentiels. De plus, les coûts élevés du fret et la forte hausse du prix d'achat du bois brut ont augmenté les coûts de production, exerçant une grande pression sur les fabricants vietnamiens.



Selon le Département d’import-export, les exportations en 2023 ne pourraient pas encore retrouver des couleurs en raison d'une situation économique mondiale compliquée et incertaine.



Selon le Centre du commerce international (ITC), de janvier à novembre 2022, les importations australiennes de meubles en bois ont atteint 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 4,9% en glissement annuel, avec une forte hausse des importations en provenance d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam a été le premier fournisseur avec 205,6 millions de dollars, en hausse de 26,4% par rapport à la même période de 2021. -CPV/VNA