Hanoi (VNA) - Afin de gérer des informations transparentes, de retracer électroniquement l'origine des produits via le code QR pour la production agricole et les denrées alimentaires, le Service de l'Agriculture et du Développement rural de Hanoi a géré et publié le code de gestion pour 1.984 entreprises et établissements de production.



En même temps, le Service municipal de l'Agriculture et du Développement rural a également fourni le code QR pour plus de 3.200 produits agricoles et alimentaires dans la ville, dont 200 produits des établissements de production de produits agricoles de 21 villes et provinces, vendus sur le marché de Hanoi.



Grâce au code QR, les consommateurs auront accès à la chaîne de production et à la fourniture de produits agricoles sûrs. Cela contribuera à améliorer les connaissances sur les produits agricoles propres pour la population de Hanoi. -VNA