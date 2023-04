Photo d'illustration : VNA Hanoï (VNA) – Des représentants du gouvernement, d'organisations internationales, d'associations professionnelles, de fournisseurs de services d'emploi du Vietnam et du Japon se sont réunis lors d'un forum tenu à Hanoï le 5 avril pour discuter des mesures visant à améliorer le recrutement de travailleurs selon les normes internationales.

Le Forum Vietnam - Japon sur le développement des ressources humaines 2023 sur le thème "Optimiser l'échange de ressources humaines - vers un recrutement conforme aux normes internationales", a été co-organisé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Association des exportateurs de main-d'œuvre (VAMAS), l’Association vietnamienne pour la fourniture de main-d'œuvre (VAMAS) et l'Association japonaise d'amitié internationale (JIFA).

S'exprimant lors de l'événement, Shishido Kenichi, conseiller principal du président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a souligné les bonnes relations entre le Vietnam et le Japon au cours des 50 dernières années dans tous les domaines et à tous les niveaux.

Chaque année, environ 100.000 jeunes stagiaires et travailleurs vietnamiens arrivent au Japon, apportant une contribution positive au développement économique du Japon et du Vietnam, a-t-il déclaré.

Shishido Kenichi a cité une récente enquête de la JICA montrant que plus de 70 % des travailleurs vietnamiens au Japon sont satisfaits de la vie et du travail là-bas. Pendant ce temps, la JICA a enregistré un grand nombre de jeunes vietnamiens intéressés à étudier et à travailler au Japon pour acquérir l'expérience et les technologies du Japon.



Il a déclaré que les gouvernements vietnamien et japonais ont travaillé en étroite collaboration pour rechercher des solutions aux problèmes qui se posent lors du recrutement de travailleurs vietnamiens pour travailler au Japon.

Forum Vietnam-Japon sur le développement des ressources humaines 2023 à Hanoï. Photo: VNA

Ce forum était une chance pour les deux parties de discuter de la manière d'améliorer les conditions de travail et le soutien aux stagiaires, apportant ainsi davantage de contributions à l'échange de travail entre les deux pays, se dirigeant vers la mise en place d'un processus de recrutement conforme aux normes internationales, a-t-il déclaré.

La directrice de l'OIT au Vietnam, Ingrid Christensen a souligné qu'au cours des 10 dernières années, le Japon a été l'une des principales destinations des travailleurs vietnamiens et que les Vietnamiens avaient représenté 25,4% du total de 1,82 million de travailleurs étrangers au Japon.

Ingrid Christensen a déclaré que le processus de recrutement de travailleurs pour travailler à l'étranger devrait être mené avec équité, en garantissant de bonnes conditions de travail pour les travailleurs et un mécanisme de plainte efficace.

Le directeur adjoint du Département de la gestion des travailleurs à l'étranger, Pham Viet Huong, a déclaré que le Vietnam travaillait dur pour perfectionner le système juridique concernant les travailleurs vietnamiens invités sous contrat avec le complément de réglementations pour une meilleure protection des droits des Vietnamiens travaillant à l'étranger sous contrat. -VNA