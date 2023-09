Dhaka (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, a participé au Forum politique et juridique de promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre le Vietnam eat le Bangladesh, organisé par les ministères de l'Industrie et du Commerce, et du Plan et de l'Investissement, l'ambassade du Vietnam au Bangladesh, en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Bangladesh (FBCCI) et l'Association des entreprises vietnamiennes au Bangladesh.



Le président de l'AN du Vietnam Vuong Dinh Hue rencontre des participants au Forum Vietnam-Bangladesh de promotion de la coopération économique, commerciale et d'investissement. Photo : VNA



S'exprimant à l'ouverture du forum, Mme Shomi Kaiser, vice-présidente de la FBCCI, a estimé que les relations de coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays n’étaient actuellement pas à la mesure de leur potentiel. Le Bangladesh dispose d'un vaste marché et souhaite toujours promouvoir l'investissement, les affaires et la coopération commerciale dans un esprit d'avantage mutuel avec le Vietnam.



Le Bangladesh dispose d'infrastructures informatiques, de transformation numérique, de banque en ligne et la communauté des affaires bangladaise est prête à coopérer avec les entreprises vietnamiennes. Le pays souhaite partager ses expériences en matière de développement et renforcer la coopération en matière d'investissement et de commerce à l'avenir avec le Vietnam.



Prenant la parole, Vuong Dinh Hue a déclaré qu'après plus de 35 ans de mise en œuvre du Renouveau et d'une intégration internationale vaste et intégral, le Vietnam avait réalisé des réalisations importantes et significatives. En 2022, sa croissance du PIB a atteint 8,02 %. Les échanges commerciaux en 2022 se sont chiffrés à 735 milliards de dollars.. Le Vietnam vise une croissance du PIB de 6,5% et une inflation d'environ 4% en 2023.



Il a estimé qu’à l'instar des objectifs fixés par le Bangladesh, le Vietnam a identifié deux objectifs de développement majeurs pour le pays : D'ici 2030, à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste vietnamien, le Vietnam deviendra un pays en développement, avec une industrie moderne et un revenu intermédiaire moyen supérieur et d’ici 2045, à l’occasion du 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam (aujourd’hui République socialiste du Vietnam), le Vietnam deviendra un pays développé à revenu intermédiaire supérieur.



Dans le domaine économique et commercial, le Vietnam considère le Bangladesh comme un partenaire important, qui est actuellement son deuxième partenaire commercial dans la région de l'Asie du Sud, une destination potentielle d'investissement pour les entreprises vietnamiennes à l'avenir. Grâce à sa situation géographique favorable, le Bangladesh est considéré comme une porte d'entrée permettant aux entreprises vietnamiennes de pénétrer, d'approcher d'autres marchés d'Asie du Sud et du Moyen-Orient. En revanche, les entreprises bangladaises pourraient comprendre l’importance du Vietnam pour étendre sa pénétration sur les marchés appartenant à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Le Vietnam et le Bangladesh doivent renforcer leur coopération dans l’agriculture et l’aquaculture, du textile et de l'habillement, des matériaux de construction, les infrastructures, le commerce électronique et de l'économie numérique, l'industrie halal, le tourisme... Les deux pays s'efforcent bientôt d'atteindre un chiffre d'affaires commercial d'environ deux milliards de dollars, a-t-il précisé.



Vuong Dinh Hue a souhaité que deux pays se coordonnent pour développer la chaîne de valeur du textile et de l'habillement. Il a également demandé aux entreprises des deux côtés d'échanger activement et de promouvoir la coopération dans le domaine de l'agriculture, notamment l'agriculture propre, l'agriculture verte adaptée au changement climatique et l'aquaculture, y compris l'élevage et la transformation des perles.



En particulier, le dirigeant vietnamien a demandé aux entreprises et aux fédérations de chambres de commerce et d'industrie d'encourager les deux pays à signer prochainement un nouveau protocole d'accord dans le domaine de la coopération agricole et à prolonger un autre sur la coopération aquacole et l'élevage.



Lors du forum, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a assisté à la cérémonie de signature des protocoles d'accord entre d’entreprises des deux pays.



Dans l'après-midi du 22 septembre, à Dhaka, Vuong Dinh Hue a travaillé avec des dirigeants de groupes Doreen, Monem, de l'Association de l'industrie pharmaceutique du Bangladesh (BAPI) et de l'Association du tourisme du Bangladesh (ATAB). Il a affirmé que l'Assemblée nationale et le gouvernement du Vietnam s'engageaient à accompagner et à créer des conditions favorables pour que les investisseurs étrangers, y compris les entreprises bangladaises, puissent développer leurs activités d'investissement et d'affaires, exploiter le potentiel et les atouts dans de nombreux domaines de chaque pays.



Les dirigeants du groupe Monem ont souhaité étudier le marché et mettre en œuvre des projets de coopération avec les partenaires vietnamiens dans ses domaines forts.

Les dirigeants de l'ATAB et des groupes économiques du Bangladesh ont estimé que le Vietnam était toujours considéré comme une destination touristique attrayante dans la région et sur le continent, avec un développement explosif après la pandémie de COVID-19. Ce sont des conditions favorables, ouvrant des opportunités pour les entreprises touristiques des deux pays de promouvoir et de développer leur coopération commerciale dans les temps à venir.



Le même jour, Vuong Dinh Hue, a reçu le vice-président de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie du Bangladesh, Joshoda Jibon Nath. Il a aussi reçu les dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie Bangladesh-Vietnam (BVCCI) et de la Chambre de commerce et d'industrie de Dhaka (DCCI). - VNA