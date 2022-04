Des spécialistes au Forum. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La croissance verte, l'économie verte et l'économie circulaire deviennent des tendances économiques à l’heure actuelle, selon de nombreux spécialistes lors d’un Forum sur l’économie verte, le 22 avril à Ho Chi Minh-Ville.



Placé sous le thème « Adaptation et développement après le COVID-19 », ce forum a été organisé par le magazine Kinh tế Sài Gòn (Economie de Sai Gon), en collaboration avec des partenaires.



Selon les experts participants, l'économie verte et la croissance verte apportent aux entreprises l’opportunité de parvenir à un développement durable après une longue période de crise due à la pandémie de COVID-19.



Le professeur associé et docteur Nguyen Hong Quan, directeur de l'Institut pour le développement de l'économie circulaire (ICED) de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'économie circulaire résout harmonieusement la relation entre le développement économique et la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique. Et l'économie circulaire nécessite une coordination étroite entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises, a-t-il souligné.



De son côté, Dao Xuan Lai, chef de l'unité Changement climatique et environnement du PNUD au Vietnam, a affirmé que la transition vers la croissance verte nécessite d'importants investissements initiaux et que le Vietnam compte déjà des pionniers dans cette tendance. Il a indiqué qu’il est important au Vietnam de lancer des programmes plus détaillés avec des objectifs précis sur ce sujet.



Les tendances vertes et les modes de vie écologiques posent de nouveaux problèmes aux entreprises vietnamiennes pour améliorer leur position et accroître leur compétitivité sur les marchés national et international.



Le docteur Vo Tri Thanh, directeur de l’Institut de stratégie de marque et de compétitivité (BCSI), a souligné que si les entreprises ne sont pas vertes, elles ne seront pas prioritaires dans les options des consommateurs mondiaux et elles perdront ainsi des avantages concurrentiels.



"Les consommateurs sont prêts à payer pour les produits des entreprises et des marques qui sont vertes et s'acquittent bien de leurs responsabilités sociales. En fait, la croissance verte aide les entreprises et les marques à avoir une meilleure résilience à moyen et à long termes", a-t-il dit.



Dans le contexte où le Vietnam a signé de nombreux accords de libre-échange, ses entreprises doivent répondre aux exigences en matière d'environnement et de croissance verte, ont souligné les spécialistes.-VNA