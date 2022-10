Le vice-ministre sud-coréen des Sciences et des Technologies de l'information, Park Yun Kyu, s'exprime au forum. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la Semaine numérique internationale du Vietnam (VIDW) 2022 du 11 au 14 octobre, un forum sur la transformation numérique Vietnam – République de Corée a eu lieu le 12 octobre à Hanoï.

Lors de cet événement sur le thème "Transformation numérique dans les industries et la fabrication intelligente, Le Van Tuan, directeur de l'Autorité de gestion des radiofréquences du ministère de l'Information et de la Communication, a émis le souhait que les entreprises sud-coréennes dotées de capacités et d'expériences en transformation numérique inspireraient le milieu des affaires vietnamien et partageraient des expériences en la matière.

Des délégués au forum. Photo: VNA



Pour sa part, Park Yun Kyu, vice-ministre sud-coréen des Sciences et Technologies de l'information, a présenté des réalisations de son pays en termes de transformation numérique, notamment une stratégie nationale sur le numérique.

À cette occasion, les entreprises vietnamiennes et sud-coréennes participantes ont partagé des mesures de transformation numérique dans les industries manufacturières. -VNA