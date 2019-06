Forum d’investissement, de commerce et de tourisme entre le Vietnam et le Mozambique. Photo : VNA



Hanoï, 27 juin (VNA) – Un forum d’investissement, de commerce et de tourisme entre le Vietnam et le Mozambique a eu lieu le 26 juin dans la capitale mozambicaine, avec la participation d’une centaine d’hommes d’affaires des deux pays.



Ce forum a été organisé par l’ambassade du Vietnam au Mozambique, le Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mozambique (CCMI). Il avait pour objet de renforcer les liens économiques entre Maputo et Hanoï, ainsi qu'entre d’autres localités des deux pays.



Lors du forum, l’ambassadeur du Vietnam au Mozambique, Le Huy Hoang, a assuré que le gouvernement vietnamien continuerait de favoriser la coopération entre les entreprises des deux pays.



De son côté, le directeur du Service de l’Industrie et du Commerce de Hanoï, Le Hong Thang, a présenté aux participants les avantages de Hanoï en matière politique, d’infrastructures de transports, de ressources humaines… Il a également affirmé la volonté des autorités locales d’assister les entreprises étrangères dans leur participation à la coopération économique avec la ville.



Le vice-ministre mozambicain de l’Industrie et du Commerce Júlio João Pio a constaté que ce forum était une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération commerciale. Rappelant les avancées des relations bilatérales ces derniers temps, notamment la performance de Movitel – joint-venture du groupe vietnamien Viettel au Mozambique, il a encouragé les entreprises vietnamiennes à venir investir dans son pays, dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation agricole et des minerais.



Les entreprises mozambicaines se sont intéressées aux produits présentés par des entreprises de Hanoï et d’autres localités. Elles ont notamment apprécié la qualité des ustensiles ménagers du groupe Sunhouse et des produits en bois de la SARL Long Hung…



A cette occasion, l’ambassade du Vietnam a organisé un programme de présentation de la gastronomie vietnamienne, avec plusieurs plats traditionnels appréciés des invités. -VNA