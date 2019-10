Moscou (VNA) – Le Forum du tourisme Saint-Pétersbourg – Vietnam, réunissant 15 agences de voyage vietnamiennes et des partenaires russes, s’est ouvert le 21 octobre dans la ville russe.

Le forum discutera des potentialités de coopération bilatérale et des mesures pour attirer plus de touristes russes au Vietnam et des visiteurs vietnamiens dans cette ville russe considérée comme la capitale au Nord de la Russie.

Vo Duy Sang, représentant de la province vietnamienne de Thanh Hoa (Centre), a exprimé le souhait de recevoir le soutien des organes russes et les autorités de Saint-Pétersbourg dans l’organisation des activités de promotion du tourisme et de connexion avec des agences de voyage russes désirant coopérer avec sa province.

Le manque de lignes aériennes directes reliant Saint-Pétersbourg et de grandes villes vietnamiennes, le mécanisme actuel de délivrance de visa constituent des obstacles pour la coopération bilatérale dans le tourisme, a estimé Gorokhov Aleksander Felisovich, directeur général de l’Union des organismes d'informations touristiques nationaux et internationaux (SONATO) de Russie.

Kalganov Vyacheslav, chef de la Commission chargée des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, a affirmé chercher à simplifier les procédures de délivrance de visa.

Le même jour, un accord de coopération entre la ville de Sam Son, province de Thanh Hoa et un arrondissement de Saint-Pétersbourg, a été signé. -VNA