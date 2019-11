Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus d’un millier de délégués ont participé ce samedi au forum des logistiques du Vietnam 2019, organisé à Da Nang (Centre) par le ministère de l’Industrie et du Commerce, en collaboration avec le journal Vietnam Economic Times, la Banque mondiale et le comité populaire municipal.

Présent, le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a insisté sur l’impératif, pour les collectivités locales et les entreprises, de moderniser les infrastructures et d’améliorer les compétences du personnel chargé des services logistiques.

«Le gouvernement demande de faire des services logistiques une filière à haute valeur ajoutée qui permet de dynamiser les échanges commerciaux à l’intérieur du pays comme avec l’extérieur. Pour ce faire, il importe de développer les infrastructures de transport et les technologies de l’information», a-t-il souligné.

Les délégués ont proposé plusieurs mesures visant à développer les services logistiques le long du couloir économique Est-Ouest, notamment au profit de la commercialisation des produits agricoles. -VOV/VNA