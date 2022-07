Des participants lors du forum. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Un forum a eu lieu le 4 juillet à Da Nang dans le but de rapprocher les entreprises de cette ville du Centre de leurs homologues thaïlandaises.



L’événement a été organisé par le Comité populaire de Da Nang, la Commission d’Etat des Vietnamiens d’outre-mer du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam en Thaïlande. Il a réuni de nombreuses entreprises de Da Nang et une quarantaine d’hommes d’affaires thaïlandais d’origine vietnamienne.



Selon l’ambassadeur vietnamien en Thaïlande, Phan Chi Thanh, Da Nang est la première étape de la délégation d’hommes d’affaires thaïlandais d’origine vietnamienne qui viendront ensuite à Quang Nam, Kien Giang, Ho Chi Minh-Ville et Hanoï, dans le but de nouer des liens avec des entreprises vietnamiennes.



Lors du forum, les participants ont discuté d’opportunités de coopération dans l’import-export et le tourisme…



La Thaïlande est le plus grand partenaire commercial du Vietnam parmi les pays de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 19,5 milliards de dollars en 2021 et 5 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Les deux pays visent un commerce bilatéral de 25 milliards de dollars en 2025.-VNA