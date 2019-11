Forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Cambodge à Phnom Penh. Photo: VNA

Phnom Penh, 22 novembre (VNA) - Une centaine de représentants d’entreprise ont participé au Forum de promotion du commerce et de l’investissement Vietnam-Cambodge, organisé le 22 novembre à Phnom Penh par la Chambre de commerce du Cambodge et le Service commercial du Vietnam au Cambodge.

Une cinquantaine d’entreprises vietnamiennes et d’établissements de recherche du Vietnam ont discuté avec des représentants du ministère cambodgien du Commerce et du Conseil pour le développement du Cambodge (CDC) des réglementations d'octroi de la licence d’investissement aux entreprises étrangères dans des domaines précis, notamment les infrastructures urbaines.

Le secrétaire général adjoine du CDC, Chea Vuthy, a répondu aux questions concernant les réglementations sur la location de terrains agricoles au Cambodge, pays qui souhaite développer des zones de plantes médicinales pour répondre non seulement à sa demande intérieure mais également aux exportations vers les pays de la région.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Vu Quang Minh, a suggéré des modèles vietnamiens, notamment celui d’alliance entre l’État, les agriculteurs, les scientifiques et les entrepreneurs afin d’aider les agriculteurs dans la production et l'écoulement des produits agricoles.

Le vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, Oknha Lim Heng, a demandé au gouvernement vietnamien d’ouvrir davantage de portes frontières afin de faciliter les déplacements de la population cambodgienne, en particulier pour le tourisme médical.

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Cambodge a atteint 4,7 milliards de dollars en 2018, une hausse de 23,8% sur un an. Ce chiffre est de atteint 4,4 milliards de dollars pour les dix premiers mois de 2019, soit une hausse annuelle de 13,8%, et pourrait atteindre 5,2 milliards de dollars pour toute l'année, dépassant un an avant terme l'objectif de 5 milliards de dollars fixé par les deux Premiers ministres.

Les deux pays ont signé un certain nombre d'accords, dont un accord-cadre sur la connectivité économique entre le Vietnam et le Cambodge d'ici 2030, un plan d'action pour la connectivité économique Cambodge - Laos - Vietnam, un accord de non double imposition, un protocole d'accord de coopération dans les transports jusqu'en 2025.

L'Administration nationale du tourisme du Vietnam et le ministère cambodgien du Tourisme ont signé un protocole d'accord sur la connectivité dans le tourisme. Le 27 octobre, la compagnie aérienne cambodgienne Angkor Air a ouvert une ligne directe reliant Phnom Penh à la ville vietnamienne de Da Nang. -VNA