Hanoi (VNA) – Un Forum de promotion de la coopération multiforme Kyushu (Japon)-Vietnam a eu lieu le 26 juillet à la préfecture de Fukuok, avec la participation d'entreprises des deux pays et des représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce, de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam, et des autorités de villes et provinces vietnamiennes et japonaises.

Les délégués à la foire Vietnam-Kyushu. Photo : VNA

Lors du forum, les délégués ont discuté des opportunités de coopération dans les domaines qui attirent l'attention du Vietnam et Kyushu: l’agriculture, le développement des ressources humaines, les technologies de l'information et la transformation numérique.

Auparavant, une foire Vietnam-Kyushu afin de mettre en relation les localités et les entreprises vietnamiennes avec des partenaires de la région de Kyushu au Sud-Ouest du Japon a eu lieu les 25 et 26 septembre.

Pendant les deux jours, les localités vietnamiennes - Hanoï, Hoa Binh, Tuyen Quang (Nord), Thua Thien-Hue et Quang Ngai (Centre) - ont échangé et présenté leurs atouts, leurs potentiels et leurs politiques pour attirer les investissements. Les entreprises vietnamiennes ont présenté, quant à elles, des produits pour trouver des partenaires japonais.

En marge de la foire, les autorités des villes, provinces et entreprises vietnamiennes ont eu des rencontres avec les entreprises des préfectures de la région de Kyushu telles que Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Nagasaki, Oita, Saga, Miyazaki et Kagoshima. - VNA