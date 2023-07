Porto (VNA) - Un forum de coopération économique entre Hô Chi Minh-Ville et la ville portugaise de Porto s’est ouvert dans la ville européenne pour promouvoir les liens économiques entre les deux villes.

Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a présenté l’environnement des affaires et les politiques de la ville pour attirer les investissements. Photo: VNA

Cet événement a été l’un des temps forts du Festival Vietnam-Hô Chi Minh-Ville organisé à Porto du 28 au 30 juillet par le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en France et au Portugal et l’administration de la ville de Porto.

Lors du forum, les dirigeants des deux villes ont présenté leurs aperçus économiques et leur environnement politique pour attirer les investissements, ainsi que les potentiels de coopération dans plusieurs domaines, notamment les services, le tourisme et la culture de chaque localité.

Le représentant commercial vietnamien en France et au Portugal, Vu Anh Son, lors du forum. Photo : VNA Le représentant commercial vietnamien en France et au Portugal, Vu Anh Son, lors du forum. Photo : VNA

Le représentant commercial vietnamien en France et au Portugal a également fourni des informations sur les opportunités et les défis du marché du pays hôte, ainsi que des notes pour les entreprises vietnamiennes qui souhaitent faire des affaires en Europe en général ou au Portugal en particulier.

José Pedro Busano de Sousa Vieira, président de l’Association culturelle portugaise, s’est réjoui du récent protocole d’accord de coopération entre les deux villes pour la période 2023-2025, contribuant ainsi à promouvoir les liens entre les localités.

Les délégués posent pour une photo de groupe lors du forum de coopération économique entre Hô Chi Minh-Ville et Porto. Photo: VNA

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a déclaré que, parallèlement à l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), l’accord commercial récemment signé entre les deux localités constituerait une prémisse importante pour améliorer davantage l’efficacité de coopération entre les deux villes, ainsi qu’avec d’autres localités portugaises et de l’UE.

Il a affirmé que l’administration municipale améliorera constamment son environnement des affaires et accompagnera les entreprises étrangères dans le processus d’investissement, de production et d’affaires efficaces, sûrs et à long terme dans la localité. – VNA