Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'exprime lors du forum. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum d’affaires Vietnam-République tchèque a été organisé le 21 avril à Hanoï par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (CCIV), l'ambassade de la République tchèque au Vietnam et la Chambre de commerce de la République tchèque, ce à l'occasion de la visite officielle au Vietnam du Premier ministre tchèque, Petr Fiala, du 20 au 22 avril.



Plus de 300 entreprises vietnamiennes et tchèques opérant dans de nombreux domaines tels que l'énergie, l'industrie, la construction, la finance - la banque, le transport, l'environnement, la haute technologie, l’aviation, la formation des pilotes, l'import-export et le commerce... ont assisté au forum.



S'exprimant lors du forum, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam prenait en haute considération les relations de coopération multiformes avec des pays, dont la République tchèque. Le pays continuera d'être une destination des investisseurs internationaux en général et tchèques en particulier.



De son côté, le Premier ministre de la République tchèque, Petr Fiala, a précisé que le Vietnam était un partenaire important de son pays en Asie du Sud-Est. Les deux pays ont mis en œuvre une coopération efficace dans de nombreux domaines tels que l'exploitation minière, l'équipement médical, la finance, la défense, les sciences, la recherche et l'innovation.

Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala au forum. Photo : VNA

Le dirigeant tchèque s’est déclaré convaincu que les gouvernements des deux pays continueraient à créer des conditions favorables aux citoyens tchèques et vietnamiens dans leurs activités commerciales et leurs visites mutuelles en établissant des vols directs entre les deux pays et en ouvrant un centre culturel tchèque à Hanoï. Il a suggéré que les deux parties envisagent un mécanisme commercial ouvert avec moins de restrictions.



Présent au forum, le président de la CCIV, Pham Tan Cong, a affirmé que la CCIV coopérerait activement avec la Chambre de commerce tchèque pour soutenir davantage les entreprises des deux pays.



A cette occasion, la CCIV et la Chambre de commerce tchèque ont signé un protocole d'accord pour soutenir les communautés d'affaires des deux pays. –VNA