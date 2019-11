Richard Brabec, ministre tchèque de l’Environnement, lors du forum. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un forum d’affaires Vietnam – République tchèque a eu lieu le 21 novembre à Ho Chi Minh-Ville. L’événement a été organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI) en collaboration avec l’ambassade de République tchèque.

En 2018, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République tchèque avaient atteint près de 300 millions de dollars, dont 156 millions d’exportations vietnamiennes. La République tchèque est l’un des partenaires commerciaux stratégiques du Vietnam en Europe orientale.

En matière d’investissement, la République tchèque compte actuellement 38 projets au Vietnam cumulant plus de 90 millions de dollars. Le Vietnam en recense quatre en République tchèque.

Lors du forum, Vo Tan Thanh, vice-président de la VCCI, a indiqué que ces résultats étaient toujours en deçà des potentiels des deux parties. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement, afin de porter rapidement les échanges commerciaux avec la République tchèque à 1 milliard de dollars.

Présent à cet événement, Richard Brabec, ministre tchèque de l’Environnement, a déclaré que son pays considérait le Vietnam comme un marché stratégique et une porte d’accès à l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Selon lui, l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) signé le 30 juin dernier, apportera des opportunités commerciales et d’investissement aux entreprises vietnamiennes et tchèques.

A cette occasion, le ministre tchèque a annoncé qu’une ligne aérienne directe entre Hanoï et Prague serait lancée au début 2020, ce qui permettrait de favoriser les relations économiques bilatérales. -VNA