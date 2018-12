La cérémonie de signature d'un accord de coopération entre la VCCI et la Fédération grecque du commerce. Photo: Internet



Hanoi (VNA) – C’est un bon moment pour le Vietnam et la Grèce de collaborer étroitement pour porter leurs relations traditionnelles à une nouvelle hauteur, notamment dans l’économie, le commerce, l’investissement.

C’est ce qu’a déclaré le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), Doan Duy Khuong lors du Forum d’affaires Vietnam-Grèce 2018, organisé lundi 10 décembre à Hanoï à l’occasion de la visite de travail au Vietnam du secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Terens–Nikolaos Quick.

Le secrétaire d’Etat grec est accompagné des représentants de 16 entreprises et groupes spécialisés dans l’agroalimentaire, la production d'huile d’olive, le textile-habillement, l’immobilier, l’énergie…

Le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, Doan Duy Khuong, a estimé que les échanges commerciaux bilatéraux progressaient mais demeuraient encore en deçà de leurs potentiels.

Il a rappelé les similitudes géopolitiques, historiques et culturelles des deux pays qui favorisent le développement de leur coopération dans l’économie et le commerce.

Selon lui, le Vietnam est actuellement l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est et une destination attrayante pour les investisseurs étrangers.

Le Vietnam a été très actif et a réalisé de nombreux progrès en matière de réforme économique, d’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement, de perfectionnement du système juridique et institutionnel, de simplification et de renforcement de la transparence de ses procédures administratives.

Le Vietnam a également largement coopéré avec des partenaires régionaux et internationaux en ratifiant dix accords de libre-échange bilatéraux et multilatéraux. Environ 60 économies ont négocié des accords de libre-échange avec le Vietnam, y compris des partenaires commerciaux clés qui représentent environ 90% du commerce extérieur du Vietnam.

Le président du VCCI, Doan Duy Khuong a souligné la nécessité d’intensifier la coopération bilatérale dans les secteurs d'excellence des deux pays tels que le transport maritime, le logistique, la construction navale, l’exploitation des ports maritimes, le tourisme, la transformation des produits agricoles…

Le secrétaire d’Etat Terens–Nikolaos Quick a souligné les atouts de la Grèce, notamment dans le transport maritime, ajoutant que les deux pays négociaient un accord de coopération en la matière.

« La ratification de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne permettra de créer un cadre juridique favorisant les échanges commerciaux entre les deux pays ainsi que d’élargir leur coopération», a ajouté le secrétaire d’Etat grec. -VNA