Bangkok (VNA) - Le Forum d’affaires Thaïlande – Vietnam 2023 a eu lieu le 15 août à Bangkok, en Thaïlande.L'événement, organisé conjointement par l'Association d'amitié Thaïlande - Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Thaïlande, faisait partie de la série d'activités marquant le 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique entre les deux pays.L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Phan Chi Thanh, des représentants de grandes entreprises et sociétés thaïlandaises opérant depuis de nombreuses années au Vietnam, des dizaines de jeunes entreprises, des dirigeants de startup des deux pays..., ont participé à l'événement.Lors de l'événement, Sanan Angubolkul, président de la Chambre de commerce thaïlandaise, également président de l'Association d'amitié Thaïlande-Vietnam , a déclaré que via ce forum, de nombreuses initiatives de connectivité pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les startup des deux pays, seraient avancées.Le président de l'Association d'amitié Vietnam - Thaïlande, Nguyen Van Thanh, a souligné que le Forum d’affaires Thaïlande-Vietnam 2023 visait à permettre aux entreprises des deux pays de partager des informations pour un développement rapide et durable, améliorant la compétitivité de leurs produits dans le contexte de mondialisation et d'intégration internationale.Nguyen Van Thanh a déclaré que le Forum, placé sous le thème "1 1 = Illimité", encourageait les entrepreneurs des deux pays à établir des contacts en vue d'une coopération pour un développement commun.Le Forum était composé de réunions intergouvernementales, d'expositions de produits, de rencontres d’entreprises...-VNA