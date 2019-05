Des entreprises vietnamiennes et cubaines discutent en marge du forum. Photo : VNA



La Havane (VNA) – Un forum d’affaires Cuba-Vietnam a eu lieu le 15 mai à La Havane, avec la participation d’une centaine d’entreprises des deux pays.



Orlando Hernandez, président de la Chambre de commerce de la République de Cuba, a affirmé que les deux pays disposaient d’énormes potentiels pour développer et consolider leurs relations dans de nombreux secteurs dont l’économie, la santé, les biotechnologies, l’agriculture, le tourisme, la construction, les technologies de l’information et de la communication.



Il a souligné que Cuba saluait les entreprises et les investisseurs vietnamiens et était prêt à les soutenir pour multiplier les projets communs réussis.



Nguyen Trung Thanh, ambassadeur de Cuba au Vietnam, s’est déclaré convaincu que les échanges commerciaux entre les deux pays continueraient de progresser pour atteindre 500 millions de dollars avant 2022. Il a également déclaré que les Vietnamiens seraient toujours aux côtés des frères cubains.



A cette occasion, les entreprises vietnamiennes et cubaines participantes ont discuté des possibilités de coopération dans les secteurs du pétrole, de l’imprimerie, de l’emballage, de l’immobilier, de la construction, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des engrais et des produits pharmaceutiques. -VNA