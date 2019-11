Photo d'illustration/Tapchicongthuong

Hanoï (VNA) - De janvier à septembre 2019, les exportations vietnamiennes de thon au Mexique ont augmenté de 55% en variation annuelle pour atteindre près de 12 millions d’USD.



Selon l'Association vietnamienne de transformation et d’exportation des produits aquatiques (VASEP), la longe de thon congelée du Vietnam présente des avantages par rapport à celui d'autres pays tels que l'Indonésie, la Chine ou les Philippines sur le marché mexicain, qui est soumis à une taxe de 15%. Le Vietnam est actuellement le principal fournisseur de longe de thon congelée sur ce marché.



Le Vietnam et le Mexique participent actuellement à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP). Grâce à cet accord, la longe de thon congelée - principal produit d'exportation du Vietnam vers le marché mexicain, bénéficiera d’une baisse de taxe selon la feuille de route de 3 ans, d’un taux de base de 20% à 0%. Ainsi, en 2019, première année d'entrée en vigueur officielle de l'accord CPTPP avec le Vietnam, le taux d'imposition applicable à la longe de thon congelée du Vietnam exportée au Mexique sera ramené à 13% par an; 2020, à 6,6% et, le 1er janvier 2021, à 0%. -CPV/VNA