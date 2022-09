Pendant huit mois, le commerce extérieur a connu un excédent de 5,49 milliards d'USD. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - Au cours des huit premiers mois de 2022, le commerce extérieur affichait près de 500 milliards de dollars, soit un excédent de 5,49 milliards de dollars. Ces résultats s’expliquent, pour une part non négligeable, par les efforts consentis par les entreprises pour sortir de la crise sanitaire. Une belle perspective s’annonce d’ici à la fin de l’année.



D’après le ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations se sont fortement redressées au cours des huit premiers mois de 2022. Celles vers les grands marchés tels que les États-Unis, l'UE et le Japon ont enregistré une croissance à deux chiffres, contribuant à améliorer le positionnement des marchandises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

De grands efforts déployés…

L'épidémie de Covid-19 est sous contrôle et la demande pour les produits essentiels continue de croître sur le marché mondial. Les entreprises vietnamiennes ont su tirer parti de ces opportunités. Au cours des huit premiers mois de l’année, la filière textile a réalisé un excédent commercial de plus de 12 milliards de dollars. Cependant, les défis restent de taille pour le secteur. La chaîne d'approvisionnement des matières premières est perturbée en raison de la politique «zéro Covid» appliquée encore par certains pays.

«D’ici à la fin de l’année, des enjeux demeurent majeurs, parmi eux, l'augmentation des coûts des matières premières. Nos entreprises tentent de maintenir leur croissance, conserver leur main-d'œuvre, leur marché et leurs clients. Elles doivent d’ailleurs faire en sorte que les coûts de production soient maintenus en espérant avoir des bénéfices pour payer le salaire et les primes des employés. Cet élan devrait nous permettre d’atteindre l’objectif de 2023», explique Vu Duc Giang, président de l'Association du textile et de l'habillement du Vietnam.

L’industrie du cuir et de la chaussure, un autre secteur phare du Vietnam a quant à elle profité des avantages des accords de libre-échange pour doper ses exportations pour le reste de l’année, comme l’indique Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente et secrétaire générale de l’Association du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie du Vietnam.

«Nous essayons d’atteindre l’objectif fixé: c’est-à-dire de réaliser un chiffre d’affaires de 23 à 25 milliards de dollars cette année. Mais pour rester compétitifs sur le marché mondial, nous devons améliorer la qualité de nos produits. Pour cela, nous avons besoin de matières premières de qualité. Grâce aux accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire, nous pouvons importer des matières premières de qualité et des machines de l’UE, d’autant plus que nous promouvons actuellement une production durable et respectueuse de l’environnement», ajoute-elle.



Pour mieux exporter

Afin de soutenir les entreprises domestiques lors de leur expansion à l’international, le ministère de l’Industrie et du Commerce facilitera leur accès à l’information et les aidera à organiser des activités promotionnelles à l’étranger et à profiter pleinement des avantages des accords de libre-échange, a déclaré son ministre Trân Quôc Khanh.

“Les produits agricoles, le textile et les chaussures sont des produits d'exportation clés du Vietnam. Face à la réduction de la demande de certains marchés pour ces produits, nous essayons de diversifier les débouchés pour maintenir nos exportations au cours des derniers mois de l'année”, explique-t-il.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de simplifier les procédures administratives en faveur des entreprises exportatrices, en particulier le remboursement des taxes, le dédouanement ou encore la délivrance des certificats d'origine. Il aidera également les entreprises à diversifier leurs fournisseurs de matières premières pour qu’elles puissent maintenir leurs activités dans les temps à venir.

Si le taux de croissance au cours des huit premiers mois de l’année se maintient, le commerce extérieur du Vietnam pourrait atteindre plus de 740 milliards de dollars en 2022, contribuant ainsi à l'amélioration de la balance des paiements, à l'augmentation des réserves de devises étrangères et à atteindre les objectifs fixés pour toute l'année. - VOV/VNA