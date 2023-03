Les touristes étrangers à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Service municipal du Tourisme, la capitale Hanoï devrait accueillir près de 5,9 million de touristes au premier trimestre, soit deux fois supérieures à la même période de 2022.

Entre janvier et mars, le nombre de touristes étrangers à Hanoï est estimé à 978.700 arrivées, soit 5,9 fois plus qu'à la même période de l'an dernier.

Ces derniers temps, Hanoï a lancé de nombreux produits touristiques séduisants, amélioré la qualité de ses produits et services, organisé des programmes de promotion du tourisme… pour attirer davantage de touristes.

Actuellement, Hanoï compte 3.756 établissements d'hébergement avec 70.218 chambres, dont 602 hôtels de 1 à 5 étoiles avec un total de 25.432 chambres.

Photo: VNA

La ville compte 29 établissements de restauration, six établissements de divertissement et un établissement de soins de santé répondant aux normes pour servir les touristes.

Le secteur touristique municipal s'efforce de développer des itinéraires de voyage, notamment ceux reliant le centre-ville au village artisanal de poterie de Bat Trang (district de Gia Lam) et la pagode Huong (district de My Duc) au complexe touristique Tam Chuc - Trang An dans les provinces de Ha Nam et Ninh Binh. Des visites nocturnes ont été organisées et les activités dans les rues piétonnes ont été animées.

Hanoï s'est fixée pour objectif d'accueillir environ 22 millions de visiteurs cette année, soit une hausse de 17,6% en glissement annuel.-VNA