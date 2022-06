Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé samedi 25 juin au Forum d’investissement de Dà Nang 2022 destiné à promouvoir le potentiel, les avantages et les opportunités d’investissement de Dà Nang

Des représentants de la Banque mondiale (BM) et de FTSE Russell se sont engagés à soutenir davantage le Vietnam pour construire un marché boursier durable, notamment via des échanges réguliers

Le Vietnam devrait être un pays avec de fortes perspectives de croissance dans la région, selon un rapport de l’ICAEW et d’Oxford Economics.

Le président a félicité 70 travailleurs exemplaires du pétrole et du gaz en 2017-2022, exhortant le secteur à innover et à contribuer davantage à l’assurance de la sécurité et à l’autonomie énergétiques