Les passagers de la ligne de métro Cat Linh-Ha Dong ont augmenté après sa mise en service commerciale. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La ligne de métro Cat Linh-Hà Dông, officiellement inaugurée le 13 janvier à Hanoi, a vu le nombre de ses usagers augmenter d’environ 30%, à plus de 10.000 passagers par jour, et 15.000 passagers les samedis et dimanches, a fait savoir un dirigeant de l’EURL Hanoi Metro.



Cet engouement s’explique par plusieurs facteurs, notamment la commodité du métro, le changement de l’habitude des passagers, la réouverture des activités économiques, la nouvelle approche de réponse à l’épidémie de Covid-19 et l’augmentation des prix des carburants.



La ligne de métro Cat Linh-Hà Dông, l’un des huit projets de chemin de fer urbain reliant le centre-ville et les zones urbaines satellites, était le premier à être investi dans le but de réduire la surcharge de trafic dans la partie ouest de la capitale et de contribuer à dynamiser le développement socio-économique de la ville.



Elle comprend 12 gares et 13 trains. Chaque train, dont la vitesse prévue est de 80 km/h, dispose de quatre voitures capables de transporter plus de 900 passagers. Elle est configurée pour une fréquence des navettes de 6 à 7 minutes, ou même de 2 à 3 minutes aux heures de pointe. –VNA