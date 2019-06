Photo d'illustration : Internet

Hanoï (VNA) – Le continent américain a occupé la première place en termes de croissance des échanges commerciaux avec le Vietnam pendant les cinq premiers mois de l’année, selon le Département général des douanes du Vietnam.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et ce continent ont atteint 29,7 milliards de dollars entre janvier et mai, soit une augmentation de 22,2% en glissement annuel.

Dans le même temps, l’Asie est demeurée le principal partenaire commercial du Vietnam, représentant 66% du commerce extérieur du pays. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le plus grand continent du monde ont atteint 133,68 milliards de dollars, en hausse de 7,5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Au cours de la période considérée, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Europe s’est chiffré à 26,23 milliards de dollars, et celui entre le Vietnam et l'Océanie, 3,91 milliards de dollars, soit une hausse de 1,6% et de 9,1% respectivement. -VNA