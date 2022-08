Un cours de vietnamien à Ekaterinbourg, en Russie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité d'État pour les Vietnamiens résidant à l'étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, a tenu le 15 août à Hanoï la cérémonie d'ouverture du cours de formation à l'enseignement de la langue vietnamienne pour les enseignants vietnamiens à l'étranger 2022.

La préservation de la langue vietnamienne a toujours une signification importante, car elle aide à resserrer la solidarité au sein des communautés et à développer les liens avec le pays d’origine, a souligné le chef adjoint du Comité d'État pour les Vietnamiens résidant à l'étranger Mai Phan Dung.

Le Comité d'État pour les Vietnamiens résidant à l'étranger attache une grande importance au développement de l'enseignement et de l'apprentissage du vietnamien à l'étranger. Il s'agit d'une tâche importante afin de préserver l'identité culturelle et les traditions vietnamiennes, ainsi que de diffuser la langue et la culture vietnamiennes à l'étranger, a-t-il ajouté.

Fournir des connaissances sur la souveraineté maritime du Vietnam en République tchèque. Photo : VietnamPlus

A cette occasion, Mai Phan Dung a informé de l'approbation par le Premier ministre d’un projet pour honorer la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l'étranger pour 2023-2030 selon lequel le 8 septembre sera la Journée de la langue vietnamienne à l'étranger.

Ce cours de formation se poursuit jusqu’au 30 août. -VNA