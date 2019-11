L'attaquant Nguyen Quang Hai (droite) est le capitaine de l’équipe de l'entraîneur Park Hang-seo (gauche) aux SEA Games 30. Photo: Fox Sports Asia

Hanoi (VNA) – Le 25 novembre, les premiers matchs de football masculin des 30e Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) ont lieu aux Philippines.

Avec des performances impressionnantes lors des tournois déjà participants récemment, l’équipe des moins de 22 ans du Vietnam est considérée comme un candidat brillant pour la médaille d’or des SEA Games 30.

Lors d’un article publié le 24 novembre, le journal Fox Sports Asia a sélectionné six joueurs à surveiller aux SEA Games 30, dont Nguyen Quang Hai, capitaine de l’équipe U22 du Vietnam.

« Quang Hai, 22 ans, sera le capitaine de l’équipe de de l'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo aux SEA Games et rien de moins qu'une médaille d'or ne sera dans l'esprit de cette sélection qui déborde de jeunes talents.

L’attaquant vietnamien a aidé le Hanoi FC à se qualifier pour la finale interrégionale de la Coupe de l’AFC 2019. Il a également joué un rôle déterminant dans la qualification du Vietnam pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie 2019. C’est le joueur le plus expérimenté et le plus talentueux de l’équipe. Il devrait maintenant inspirer ses coéquipiers dans la recherche de leur toute première médaille d’or des SEA Games dans le football masculin », a écrit Fox Sports Asia.

Les autres joueurs figurant dans la liste de Fox Sports Asia sont Supachok Sarachat (Thaïlande), Luqman Hakim (Malaysie), Stephan Schrock (Philippines), Muhammad Rafli (Indonésie) et Faris Ramli (Singapour). -VNA