Photo: AFF

Hanoï (VNA) - Selon les résultats du tirage au sort de l’AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 (AFF Cup 2022), l’équipe vietnamienne figure dans le groupe B avec celles de Malaisie, de Singapour, du Myanmar et du Laos.

Le groupe A comprend les équipes de Thaïlande, des Philippines, d’Indonésie, du Cambodge et le vainqueur du match entre les équipes du Brunei et du Timor Leste.

L’AFF Cup 2022 aura lieu du 23 décembre 2022 au 15 janvier 2023. Les matches en demi-finale se dérouleront les 7 et 10 janvier 2023 et ceux en finale, les 12 et 15 janvier 2023. -VNA