Des fooballeurs de l'équipe U23 du Vietnam. Photo: VFF

Phu Tho (VNA) - L'entraîneur Park Hang-seo et les membres de l’équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23) sont déterminés à décrocher la médaille d’or des SEA Games 31 (Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est).



Malgré sa blessure, l’attaquant Nguyên Tiên Linh s'entraîne toujours avec ses coéquipiers pour le match contre l’Indonésie qui aura lieu dans la soirée du 6 mai sur le stade de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).



Ce match devra recréer la finale des SEA Games 30 qui s'est tenue aux Philippines en 2019 - où l'équipe vietnamienne a gagné 3-0 pour être couronnée championne après 60 ans d'attente.



L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo a officiellement annoncé le 4 mai la liste de 21 footballeurs pour les SEA Games 31. Trois joueurs de plus de 23 ans de l’équipe U23 autorisés selon les règles sont Dô Hung Dung, Nguyên Hoang Duc et Nguyên Tiên Linh.



Lors des SEA Games 31, le Vietnam, champion en titre du football masculin à cet événement sportif régional, se trouve dans le groupe A qui comprend également l’Indonésie, les Philippines, le Myanmar et le Timor-Leste. Tous les matches de ce groupe se dérouleront au stade de Viêt Tri à Phu Tho.



Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.



Aux SEA Games 30 en 2019, le Vietnam a terminé deuxième au classement général des médailles, avec 98 médailles d’or, 85 d’argent et 105 de bronze, après les Philippines – pays hôte. -VNA