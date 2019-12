Hanoi (VNA) – Le Vietnam a remporté la médaille d’or en battant la Thaïlande 1-0 en finale du football féminin des 30es Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), dimanche 8 décembre aux Philippines.

Les Vietnamiennes ont remporté une victoire méritée grâce à son attaquante Hai Yen en finale du football féminin des 30es SEA Games. Photo : VnExpress

Les Vietnamiennes ont inscrit l’unique but du match grâce à l’attaquante Hai Yen et ont décrochéainsi leur 6e titre majeur et établi leur record lors des SEA Games 30.Les Vietnamiennes se sont créé quelques occasions en premiere période. Elles ont mis les gaz de retour des vestiaires. Nguyen Thi Van se charge du coup franc et enroule son ballon un peu trop au-dessus de la transversale de Waraporn Boonsing.Les 90 minutes de temps réglementaire n’avaient pas permis de départager les deux équipes, malgré de nombreuses occasions. C’est finalement aux prolongations que s’est jouée la finale du du football féminin des 30es SEA Games.Servie par Tuyet Dung sur l’aile gauche dont le tir éliminait la gardienne Waraporn Boonsing et déjouait la défense thaïlandaise, Hai Yen délivrait les siennes sur une tête (92’).Les Thaïlandaises faisaient alors feu de tout bois pour égaliser. Mais elles n’ont toutefois pas réussi à briser la défense adverse.La victoire méritée aide le Vietnam à conserver la médaille d’or des SEA Games 30 qu’il avait remportée il y a deux ans en Malaisie. – VNA