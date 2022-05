Photo: VNA



Nam Dinh (VNA) - Dans la soirée du 7 mai, les équipes de Thaïlande et de Malaisie des moins de 23 ans (U23) aux SEA Games 31 se sont rencontrées lors d’un match du groupe B, qui s’est tenu au stade Thien Truong, province vietnamienne de Nam Dinh (Nord).



La Thaïlande a marqué le premier but du match à la 33e minute. Toutefois, elle n’a pas réussi à conserver cet avantage et a été battue par la Malaisie au score final 1-2.



La rencontre entre la Thaïlande et la Malaisie était considérée comme l’un des matches les plus attendus du groupe B qui comprend également Singapour, le Cambodge et le Laos. Les matches du groupe B sont prévus au stade Thien Truong de la province de Nam Dinh. -VNA