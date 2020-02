Le Vietnam a battu le Myanmar 1-0, le 6 février. Photo : AFC



Hanoï (VNA) - L'équipe de football féminin vietnamienne a remporté un billet pour les séries éliminatoires (playoffs) des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, après avoir battu le Myanmar 1-0 dans le groupe A du troisième tour de qualification, le 6 février en République de Corée.



Le Vietnam fait partie du groupe A avec la République de Corée, le Myanmar et la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Cependant, la RPDC s'est retirée de l'événement.



A la 62e minute, Ngan Thi Van Su a réussi à diriger le ballon dans le but grâce à une bonne passe de Bich Thuy, marquant l’unique but du match.



Le Vietnam rencontrera la République de Corée lors du dernier match du groupe A, prévu le 9 février.-VNA