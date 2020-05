Dô Hung Dung (milieu), meilleur footballeur du Vietnam de 2019. Photo: dantri.com.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le milieu de terrain Dô Hung Dung, du club de Hanoi et de l’équipe nationale, a remporté le Ballon d'Or du Vietnam 2019 lors d'une cérémonie de remise de ce prix initié par le journal "Sai Gon Giai Phong" (Saigon libérée), tenue le 26 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Une distinction méritée en raison de ses grandes contributions pour le titre de champion du Vietnam de son club de Hanoi, et surtout pour celui de champion des 30èmes Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games) tenus en décembre 2019 aux Philippines.

Chez les hommes, le Ballon d'Argent a été remis à l’attaquant Nguyên Quang Hai du club de Hanoi et celui de Bronze à l'arrière gauche Nguyên Trong Hoang (club de Viettel).

Chez les femmes, Huynh Nhu (Hô Chi Minh-Ville) est digne du titre de « Meilleure joueuse » de 2019, ayant gagné le champion national de football féminin, le tournoi d’Asie du Sud-Est de football féminin en août 2019 en Thailande et celui des 30emes Jeux sportifs de l’Asie du Sud-Est (SEA Games) en décembre 2019 aux Philippines.

Huynh Nhu (Hô Chi Minh-Ville), meilleure joueuse en 2019. Photo: dantri.com.vn



Chuong Thi Kiêu du club de Ho Chi Minh-Ville et Nguyên Thi Tuyêt Dung, du club PP. Ha Nam ont remporté respectivement les Ballons d'Argent et de Bronze.

En futsal, les Ballons d’Or, d’Argent et de Bronze ont été remis respectivement à Trân Van Vu, Nguyên Minh Tri et Pham Duc Huy (club Thai Son Nam).



Chez les jeunes, le milieu de terrain Doan Van Hâu (club de Hanoi) et Nguyên Thi Tuyêt Ngân (club de Ho Chi Minh-Ville) se sont vu attribuer les titres de meilleur et meilleure footballeur(euse)s du Vietnam.



Le Sénégalais Pape Omar Faye (club de Hanoï) a été sacré meilleur footballeur étranger. -VNA