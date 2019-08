Membres de l'équipe nationale de football masculin du Vietnam lors d'un match de la King's Cup 2019 en Thaïlande en juin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'entraîneur principal Park Hang-seo a annoncé la liste des 27 joueurs de l'équipe nationale de football masculin pour préparer le match l'opposant à la Thaïlande lors du 2e tour des qualifications asiatiques de la Coupe du monde 2022, selon la Fédération vietnamienne de football (VFF).



La plupart de ces footballeurs sont issus des clubs Hanoi FC et Hoang Anh Gia Lai.



Ces joueurs se réuniront le 26 août à Hanoï mais certains du club Hanoi FC y seront présents trois jours plus tard car ce club devra rencontrer le 29 août le club Altyn Asyr du Turkménistan lors du match retour des demi-finales de la Coupe AFC 2019.



L'équipe vietnamienne partira pour la Thaïlande le 1er septembre pour préparer le match prévu le 5 septembre.



Le 22 août, Park Hang-seo a également annoncé la liste des joueurs de l’équipe du Vietnam de football des moins de 22 ans (U22) pour préparer le match amical face à l’équipe chinoise U22, prévu le 8 septembre dans la province chinoise du Hubei.



Ce sera le premier match amical international de l'équipe vietnamienne U22 dans son processus de préparation des 30es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30) organisés fin 2019 aux Philippines. L’équipe vietnamienne U22 se réunira le 26 août à Hanoï et partira le 6 septembre pour la Chine. -VNA