Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a décidé de fonder un Comité de pilotage du développement agricole et rural du delta du Mékong pour 2020-2025.

Cette décision remplace celle n° 3588/QD-BNN-TCCB du 11 septembre 2020 portant sur la création d'une équipe d'assistance à la coordination du ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour le delta du Mékong pour la période 2020-2025.

Le comité de pilotage est dirigé par le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam.

Il a pour mission de mener des études et de proposer des mécanismes, des politiques pour répondre aux besoins de développement du delta du Mékong, outre des solutions pour améliorer l'efficacité de la coordination du développement régional pour le développement durable du delta du Mékong en réponse au changement climatique.

Le comité de pilotage propose également des programmes et des projets sur le développement agricole et rural, les effets des mécanismes et politiques de développement agricole et rural vis-à-vis du développement du delta du Mékong. –VNA