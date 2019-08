L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam (centre) offert un bouquet de fleurs au professeur associé Tran Dang Xuan, président de l’Association des Vietnamiens dans la partie centrale du Sud du Japon. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – La cérémonie marquant la fondation de l’Association des Vietnamiens dans la partie centrale du Sud du Japon, a été organisée le 18 août dans la ville de Higashi Hiroshima, préfecture de Hiroshima.

La cérémonie a été honorée par la présence de l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam et le maire de la ville de Higashi Hiroshima, Takagaki Hironori.

La partie centrale du Sud du Japon, qui comprend neuf préfectures, est l’une des cinq zones économiques clés du Japon. Elle arbitre de nombreux sociétés et compagnies investissant au Vietnam et plus de 10.000 Vietnamiens.

L’ambassadeur vietnamien Vu Hong Nam a demandé à l’Association des Vietnamiens dans la partie centrale du Sud du Japon de collaborer avec des autorités locales pour dynamiser les activités économiques et culturelles entre les deux pays, promouvoir l’image du pays et de l’homme du Vietnam aux yeux des amis japonais ainsi que pour sensibiliser des Vietnamiens au Japon à la loi du pays d’accueil.

Le professeur associé Tran Dang Xuan à l’Université de Hiroshima, a été élu premier président de l’Association des Vietnamiens dans la partie centrale du Sud du Japon pour le mandat 2019-2022.

L’Association des Vietnamiens dans la partie centrale du Sud du Japon aidera des Vietnamiens à perfectionner des procédures juridiques pour stabiliser leur vie et contribuera à la promotion des investissements japonais au Vietnam, a-t-il déclaré. -VNA