La foire des fleurs printanières de Phu My Hung se tiendra du 17 au 23 janvier. Photo : BTC/CVN

Hanoï, 10 janvier (VNA) - La foire des fleurs du printemps de Phu My Hung 2020 aura lieu du 17 au 23 janvier dans la zone du lac Ban Nguyêt, zone urbaine de Phu My Hung.

La soirée d'ouverture aura lieu à 19h00 samedi 18 janvier. Les espaces "Rue du printemps", "Jardin du printemps" et "Embarcadère printanier" seront ouverts aux visiteurs jusqu'au 29 janvier.



Sur une superficie d'environ 7 ha, la foire des fleurs du printemps de Phú My Hung 2020 sera divisée en quatre zones principales : "Jardin du printemps", "Embarcadère printanier", "Rue du printemps" et "Contribution au printemps".



La "Rue du printemps" mesurera environ 700 mètres de long. Elle sera située rue Tôn Dat Tiên et serpentera autour du lac Ban Nguyêt (7e arrondissement). Cette zone représentera le thème principal du festival des fleurs du printemps de Phu My Hung. Cette année, les fleurs et le riz seront à l’honneur. En plus du thème principal "Cortège de bourgeons du jardin des fleurs", sur la rue du printemps, des mascottes de l'année du Rat seront présentes comme la souris de fortune de 5,4 m.



La zone de "Embarcadère printanier" demeurera un espace typique de la foire aux fleurs du printemps de Phu My Hung aux abords du lac Crescent. Il s’agira de recréer le paysage animé d'un marché aux fleurs fluvial, ainsi qu'un endroit où déposer des fleurs pour prier pour la paix et le bonheur des visiteurs. Tous les soirs, dans cet espace, il y aura des spectacles musicaux.



La zone "Jardin du printemps" relié à la rue du printemps par le pont Anh Sao, offrira une scène de campagne paisible et familière avec ses courges, citrouilles, maïs et autres choux.



L’espace "Contribution au printemps" sera un endroit réservé aux fleurs ornementales venues de Bên Tre, Dông Thap, Tiên Giang et Hô Chi Minh-Ville.



Ces dernières années, la foire des fleurs printanières de Phú My Hung est considérée comme l'une des principales foires aux fleurs printanières de Hô Chi Minh-Ville avec environ 1,5 million de visiteurs/an.



Dans le cadre de la foire des fleurs du printemps de Phú My Hung 2020, la compagnie Phu My Hung coopèrera avec l’Association des orchidées de Hô Chi Minh-Ville pour organiser le concours "Fleurs ornementales" d’une valeur totale de plus de 120 millions de dôngs. Ce concours vise à féliciter et à promouvoir la beauté des fleurs ornementales uniques du Vietnam et à créer un terrain de jeu pour les artisans et les jardiniers pour apprendre des expériences des uns et des autres. Les œuvres gagnantes seront affichées dans la zone "Rue du printemps" du 17 au 23 janvier. -CVN/VNA