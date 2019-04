Hanoi, 28 avril (VNA) - Après trois soirées à Hô Chi Minh-ville, la pièce de théâtre chanté «Fleurs et feux de Truông Bôn» a été présentée samedi soir dans la province de Long An.

Photo : VOV

Nguyên Thê Ky, président de la Voix du Vietnam et président du Conseil central de théorie et de critique littéraire et artistique, scénariste de la pièce, était présent.La pièce a séduit le public local dont Nguyên Van Linh, un soldat de la garde-frontière de Long An. «Les oeuvres comme celle-là aident les jeunes à mieux connaître l’Histoire nationale. La pièce nous apprend à être optimiste même dans les situations les plus difficiles et à être reconnaissant envers ceux qui se sont sacrifiés pour nous», a-t-il dit.La pièce était en quelque sorte un cadeau pour les habitants de Long An à l’occasion du 44e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. - VOV/VNA