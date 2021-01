Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville comporte de nombreux marchés dynamiques, reflétant la diversité et le rythme effréné de la vie urbaine. Parmi eux, les marchés aux puces, véritables cavernes aux trésors, se démarquent par leurs ambiances particulières et pittoresques.

Le marché aux antiquités dans l’enceinte du café Cao Minh. Photo : CVN

Tous les dimanches matins, une brocante s’organise dans l’enceinte du café Cao Minh, au 311/27, rue No Trang Long, dans l’arrondissement de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville. Le lieu est devenu une destination privilégiée des inconditionnels des antiquités rares ou originales. On y trouve de tout, du moment que c’est ancien : briquets, montres, fer à repasser, bijoux, livres, journaux, timbres d’époque... Autant d’antiquités collectées à travers tout le pays ou à l’étranger, et présentées aux curieux et passionnés.Les visiteurs n’y viennent d’ailleurs pas toujours pour acheter ou vendre quoi que ce soit, mais pour admirer et profiter de l’atmosphère animée du marché. Beaucoup vont faire du troc, s’échanger des antiquités tandis que d’autres souhaitent boire un café, se promener et écouter de la musique.Un large éventail de marchandisesOn vend, on échange, mais c’est avant tout un lieu où la joie est palpable. Les clients discutent de nombreux sujets à n’en pas finir, même si c’est un peu moins le cas aujourd’hui…Mme Oanh, une commerçante du 2e arrondissement, adore l’ambiance de ce marché aux puces mais regrette un récent changement dû au COVID-19. "Il n’y a pas si longtemps, des milliers de clients et de commerçants venaient se rencon-trer ici tous les dimanches matins pour faire du shopping et échanger. Mais à cause de l’épidémie, le nombre de visiteurs a considérablement diminué. Or, avoir un stand ici me coûte 1,2 million de dôngs par mois. J’ai donc dû me mettre à vendre en ligne et sur réseaux sociaux afin d’augmenter mes revenus", raconte-t-elle.Hormis la brocante au café Cao Minh, la mégapole du Sud compte de nombreux marchés aux antiquités qui ont lieu tous les jours dans les 1er et 10e arrondissements ainsi que dans celui de Phu Nhuân. Là-bas, les visiteurs peuvent chiner des produits rares qu’ils vont utiliser ou juste collectionner.