Hanoi (VNA) – Le directeur général du groupe AFD (Agence française de développement), Rémy Rioux, a eu le 17 février lors de sa visite au Vietnam, un entretien avec le vice-ministre vietnamien des Finances, Nguyên Duc Chi, afin de discuter des questions relatives à la finance verte et à la transition énergétique, des enjeux pour les deux pays.

La rencontre entre les représentants du ministère des Finances et la délégation de l'Agence française de développement (AFD) s'est déroulée le 17 février à Hanoï. Photo : Baotaichinh



Le vice-ministre des Finances a chaleureusement accueilli la délégation de l’AFD, dirigée par le directeur général Rémy Rioux. "Nous sommes ravis d’accueillir le directeur général de l’AFD, notre partenaire français avec lequel nous avons tissé une collaboration longue et étroite", a souligné le représentant vietnamien, sans oublier de rappeler "les soutiens" de l’AFD au gouvernement vietnamien "sous forme de prêts ou d’aides publiques au développement (APD)".

Ces dernières années, l’agence française a concentré ses activités au Vietnam sur la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), la croissance verte et les engagements de la COP 26. Concernant les soutiens destinés exclusivement au ministère des Finances, l’AFD a fourni un soutien technique favorable "aux réformes de la finance publique", selon Nguyên Duc Chi.

Pour sa part, le directeur général Rémi Rioux a salué "l’excellente performance de l’économie vietnamienne" ces dernières années et a exprimé le souhait que "le pays présente ses expériences lors d’un sommet prévu en juin à Paris sur le nouveau pacte financier". Il a également souhaité discuter plus en détail avec les autorités vietnamiennes "de la finance verte et de la transition énergétique", ce qui permettra au pays de parvenir à "ses ambitieux objectifs en matière de neutralité carbone d’ici 2050, pris lors de la COP 26".

Élaboration d’une finance verte

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi (centre), lors de la rencontre avec le directeur général de l'AFD, le 17 février. Photo : Baotaichinh

Concernant le plan d’action pour 2023-2024, le vice-ministre a proposé quatre volets de coopération. Ils portent successivement sur le renforcement des capacités d’analyse et d’évaluation des politiques de finance verte, le soutien à l’émission d’obligations vertes sur le marché, l’intensification des compétences visant à établir un marché du carbone au Vietnam, ainsi que d’autres questions qui intéressent le ministère et l’AFD.

Nguyên Duc Chi a affirmé que le gouvernement vietnamien "prête une grande attention à la croissance verte et au développement durable", ce qui est illustré par ses engagements ambitieux de la COP26. Il a ensuite précisé les missions confiées au ministère des Finances pour atteindre les objectifs déjà engagés. "La finance est l’un des piliers importants visant à réaliser les stratégies de développement durable, de protection de l’environnement et de croissance verte. C’est également une condition primordiale permettant au pays de réussir à mettre en œuvre ses engagements", a expliqué le vice-ministre. Il a ainsi constaté "une forte demande de mobilisation de ressources financières" du Vietnam pour répondre au changement climatique et stimuler la croissance verte.

En plus du financement de projets, l’AFD met l’accent sur "d’autres dimensions de coopération, dont les soutiens techniques avec le ministère des Finances", a ajouté son directeur général. Il a rappelé également les soutiens de l’Expertise France, qui prend en charge des questions relatives à la finance verte en étroite collaboration avec le Vietnam.

Le dirigeant de l’agence française a souligné l’importance des banques et des institutions financières pour mobiliser des investissements verts, montrant comme illustration des résultats de coopération remarquables avec la BIDV (Banque d’investissement et de développement du Vietnam) dans de nombreux projets de l’AFD mis en place dans le pays. Il a exprimé le souhait d’autres perspectives de coopération avec d’autres banques commerciales publiques et privées pour assurer le financement et améliorer la qualité des projets.

JET-P et nouveau pacte financier

Le directeur général de l'AFD, Rémi Rioux (centre), présente le nouveau pacte financier, le sujet central de sa visite au Vietnam. Photo : Baotaichinh



La rencontre s’est articulée autour du nouveau pacte financier qui sera le sujet central du prochain sommet tenu en juin à Paris, une initiative du président français Emmanuel Macron. Cela aura pour objectif d’interroger l’avenir de la finance mondiale pour les infrastructures durables et de renforcer la collaboration internationale, selon M. Rioux qui, à travers ses séances de travail dans différents pays émergents, recueillera "des propositions et des recommandations concrètes pour les investissements publics et privés vers les infrastructures durables".

À cette occasion, le ministère des Finances a fait savoir que le pays consacrait "environ 1% du budget national au service de la croissance verte et de la résilience au changement climatique". Cette source financière est et sera investie dans divers secteurs concernés. Cependant, afin de réussir la neutralité du carbone à l’horizon 2050, le Vietnam nécessite une forte mobilisation d’autres soutiens financiers dans le contexte économique mondial morose. "Nous souhaitons recevoir de la part de l’AFD des prêts et la validation des projets déjà soumis", a souligné M. Duc Chi, en espérant que le nouveau pacte financier constituera une belle initiative, "propice aux pays les plus vulnérables face au changement climatique, comme le Vietnam".

Le 14 décembre 2022, le Vietnam et le Groupe des partenaires internationaux ont convenu d’un ambitieux partenariat de transition énergétique juste (JET-P). Le pays est devenu le troisième pays à mettre en place ledit partenariat juste après les lancements réussis de celui d’Afrique du Sud lors de la COP26 et celui de l’Indonésie lors du sommet du G20 l’année dernière.

Dans le cadre du JET-P, le Vietnam s’engage à avancer la date d’atteinte du pic des émissions de gaz à effet de serre à 2030, à réduire les émissions annuelles du secteur de l’électricité de 30%, à limiter les capacités électriques maximales issues du charbon à 30,2 GW et à accélérer le développement des énergies renouvelables pour atteindre 47% de la production électrique d’ici 2030.

Le JET-P mobilisera un premier financement de 15,5 milliards d’USD provenant de fonds publics et privés au cours des trois à cinq prochaines années, avec une contribution de 500 millions d’euros de la France. Au cours des 12 prochains mois, le Vietnam travaillera avec les pays partenaires pour développer et adopter le plan de mobilisation des ressources.

L’année 2023 marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques franco-vietnamiennes, et les missions que doivent accomplir l’AFD et le ministère des Finances seront énormes afin d’atteindre les objectifs planifiés. Des visites de haut niveau seront également effectuées cette année, ouvrant de nouvelles perspectives dans la coopération entre les deux parties. – CVN/VNA