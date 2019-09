Les joueurs de Hanoi FC lors du match face à 25.4 SC. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Après avoir manqué beaucoup d'occasions, Hanoi FC a fait un match nul 2-2 avec April 25 Sports Club (25.4 SC) de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) lors du match aller de la finale interzonale de la Coupe de l’AFC 2019, le 25 septembre au stade de Hang Dây, à Hanoï.



Le score a été ouvert pour le club April 25 à la 19e minute par Tim Chol Min.



Aux 21e et 28e minutes, les attaquants de Hanoi FC ont marqué deux buts grâce à Nguyen Van Quyet et Papa Ibou Kebe.



Cependant, à la 87e minute, Nguyen Van Quyet a perdu la balle au milieu du terrain et a laissé l'attaquant Kim Yu Song du club nord-coréen effectuer un tir surprise de très loin qui a battu le gardien vietnamien Bui Tien Dung.



Avec un match nul 2-2, Hanoi FC a perdu son avantage acquis lors du match aller.

Le match retour aura lieu le 2 octobre en RPDC. Hanoi FC devra remporter une victoire lors de cette rencontre si elle veut jouer la finale de la Coupe de l’AFC 2019 contre l’équipe qui va gagner lors de la finale de la zone d’Asie de l’Ouest entre Al-Jazeera (Jordanie) et Al-Ahed (Liban).

Pour rappel, Hanoi FC est la première équipe d’Asie du Sud-Est à entrer dans la finale interzonale de la Coupe de l’AFC depuis la reconduction du format de cette compétition en 2017. -VNA