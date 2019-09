Photo d’illustration

Hanoi (VNA) - Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, les exportations nationales de fils et câbles électriques ont atteint 185 millions de dollars en août, portant la valeur en huit mois à 1,173 milliard de dollars, +5,8% en glissement annuel.



Les fils et câbles électriques sont l’un des 26 produits d’exportation du Vietnam ayant réalisé un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de dollars au cours de ces 8 derniers mois.



Ils sont principalement exportés vers la Chine. Le Japon et l’ASEAN sont également de grands importateurs.



Le marché australien, à lui seul, a importé au 1er semestre pour 5,05 millions de dollars de fils et câbles électroniques du Vietnam.



Actuellement, le Vietnam compte plus de 200 entreprises dans ce secteur. -CPV/VNA