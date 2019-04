Hanoi (VNA) - Après le succès de « Go-Go Sisters », le metteur en scène Nguyen Quang Dung se prépare à la sortie d’une nouvelle histoire de l’adolescence – « Promesse d’automne » ou « Uoc hen mua thu » en vietnamien. Le nouveau long-métrage sera plein de tendresse mais aussi de nostalgie.



« Promesse d’automne » est une histoire d’amour mais aussi une comédie qui tourne autour de Le Duy. A l’âge de 17 ans, Duy vivait au plus bel âge de la vie avec des rêves audacieux, des amis pleins d’humour et un amour romantique avec sa petite copine Pha Le, avant de tomber dans le coma à cause d’un accident. Lorsqu’il s’est réveillé, 15 ans sont passés. Duy cherche à accepter qu’il n’a plus 17 ans et à s’adapter aux nouvelles situations. Et il est déterminé à retrouver Pha Le, la fille qui ne changerait jamais selon lui…



La « Promesse d’automne » sortira en salle le 10 mai.



Nguyen Quang Dung, 41 ans, est un metteur en scène connu au Vietnam. Ses films sont souvent appréciés du public. Son dernier long-métrage, « Go-Go Sisters » ou « Nhung thang nam ruc ro », sorti en 2018, a rapporté 84 milliards de dôngs, soit l’équivalent de 3,5 millions de dollars, et figure dans le Top 5 des films vietnamiens les plus rentables.-VNA