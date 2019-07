Le spectacle de feux d'artifice de l'équipe finlandaise. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - L’équipe finlandaise a remporté le trophée du Festival international de feux d’artifice de Da Nang 2019 (DIFF 2019) en battant son adversaire britannique lors de la finale qui a eu lieu samedi 6 juillet avec pour thème «Going to Sea».

Dans la soirée de la finale, l’équipe finlandaise JoHo Pyro Professional Fireworks AB et son rival, l’équipe britannique Pyrotex Fireworx Ltd, ont présenté des spectacles exceptionnels de feux d'artifice qui ont surpris le public.

Ayant pour thème « Histoires racontées par des fleuves » (Stories by the Rivers), le DIFF 2019 qui a duré plus d’un mois, du 1er juin au 6 juillet, a créé une atmosphère de fête véritablement jubilante dans toute la ville, attirant des touristes des quatre coins du pays et des étrangers venus du monde entier.

Il a réuni huit équipes en provenance de Russie, du Brésil, de Belgique, de Finlande, d'Italie, du Royaume-Uni, de Chine et bien sûr du Vietnam. Les équipes se sont réunies pour des compétitions pyrotechniques dans cinq soirées sur les thèmes «Origin», «Seed», «Love», «Colors» et «Going to Sea».

Dans le cadre de cet événement, un festival de rue a été organisé du 26 mai au 7 juillet dans la rue Bach Dang. -VNA