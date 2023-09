La cérémonie de lever du drapeau sur la place historique Ba Dinh à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre. Photo: VNA La cérémonie de lever du drapeau sur la place historique Ba Dinh à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale, le 2 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les dirigeants de l'Autriche, du Portugal, de la Grèce, de Malte, du Maroc, du Pakistan, de la Roumanie et de la République de Chypre ont adressé des lettres et des messages de félicitations aux dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, à l'occasion du 78e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).



Le président de l'Autriche Alexander Van der Bellen, le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa, le président de la Grèce Katerina Sakellaropoulou, le président de Malte George Vella, le Roi du Maroc Mohamed VI, le président du Pakistan Arif Alvi, le président de la Roumanie Klaus Werner Iohannis et le président de Cyrus Nikos Christodoulides ont envoyé des lettres et des messages de félicitations au président Vo Van Thuong.



Le Premier ministre pakistanais Anwaar-ul-Haq Kakar et le Premier ministre roumain Ion Marcel Ciolacu ont également adressé leurs salutations au Premier ministre Pham Minh Chinh.



A cette occasion, le ministre pakistanais des Affaires étrangères et la ministre des Affaires étrangères de Roumanie Luminita Odobescu ont également envoyé des lettres de félicitations à leur homologue vietnamien Bui Thanh Son.- VNA