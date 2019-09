Photo: VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion de la Fête nationale du Vietnam, le 2 septembre, le président indien Ram Nath Kovind a adressé un message de félicitations au secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien Nguyen Phu Trong.

Dans son message, il s’est déclaré impressionné par la croissance économique et la prospérité du Vietnam, et a fait part de sa satisfaction devant l’application efficace par les deux parties des accords conclus en novembre en 2018.

Félicitant le Vietnam pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour le mandat 2020-2021, Ram Nath Kovind a souhaité une collaboration plus étroite avec le Vietnam face aux questions régionales et internationales importantes. -VNA