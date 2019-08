Plusieurs trains supplémentaires seront mis en service pour mieux servir les passagers lors des jours fériés. Photo: VNA/CVN

Hanoi (VNA) - Les trois jours de congé du 31 août au 2 septembre incluent le jour férié de la Fête nationale (2 septembre). Pendant cette période, la demande des Vietnamiens en déplacements croît fortement. Les transporteurs automobiles et ferroviaires ont d’ores et déjà un plan d’action pour servir au mieux les passagers.



Afin de répondre aux besoins de la population à l’occasion de la Fête nationale, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam a annoncé que 50 trains supplémentaires seront exploités sur différentes liaisons pour réussir à faire face au nombre croissant de passagers pendant les prochaines vacances de la Fête nationale.



La Compagnie par action de transport ferroviaire de Hanoï ajoutera 18 trains reliant la capitale aux provinces montagneuses du Nord et à celles du Centre. Quatre autres trains relieront Hanoï à Dà Nang (Centre), six trains feront Hanoï - Dông Hoi (province de Quang Binh, Centre), six pour relier Hanoï à Vinh, dans la province centrale de Nghê An et deux autres de Hanoï à Lào Cai (montagne du Nord).



Au Nord, dix trains par jour circulent comme d’habitude sur chaque trajet: Hanoï - Lào Cai, Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Dông Dang, Hanoï - Quan Triêu, Yên Viên - Ha Long (Quang Ninh). De nouveaux wagons seront également ajoutés pour faire face aux passagers supplémentaires.



À l'occasion de la Fête nationale, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam maintiendra le programme de réduction du prix des billets de train pour les bénéficiaires de politiques sociales, les étudiants, les membres des syndicats et les groupes de 20 passagers et plus.



Au Sud, la Compagnie par actions de transport ferroviaire de Sai Gon ajoutera 35 trains au départ de Hô Chi Minh-Ville vers Phan Thiêt, Nha Trang, Quy Nhon, Quang Ngai, Dà Nang et vice-versa. Ils fonctionneront du 29 août au 2 septembre avec 17.000 places au total.



D'autres lignes ferroviaires au départ de Hanoï continueront effectuer des allers-retours par jour et un plus grand nombre d'autocars est exploitable en cas de demande trop importante.



Les gares routières en période d’affluence



À Hanoï, la Compagnie par actions de gestion des gares routières municipales a annoncé la mobilisation d’autocars pour assurer 600 allers-retours supplémentaires, notamment pendant les 30 et 31 août sur les itinéraires au départ des trois grandes gares routières de My Dinh, Giap Bat et Gia Lâm à destinations des villes et provinces du Nord et du Centre. Rien que dans la gare routière de My Dinh, près de 280 allers-retours supplémentaires seront prévus, essentiellement pour les itinéraires à destination des provinces montagneuses du Nord telles que Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho, Cao Bang...



À Hô Chi Minh-Ville, les gares routières de l’Est et de l’Ouest ont, elles aussi, prévu un pic de fréquentation du 30 août au 2 septembre.



Selon un responsable de la gare de l’Est, pendant cette période, la gare recense une hausse de 2% à 4% du nombre de passagers par rapport à l’année passée sur la même période de l’année. Au moment de la plus grande affluence le 31 août, la gare devrait accueillir 60.000 personnes. Ainsi, le Comité de gestion de la gare a déjà élaboré un plan effiface pour servir et satisfaire leurs clients. -CVN/VNA