Ouverture de la fête Lung Tung des Thaï dans la province de Lai Chau. Photo: VNA

Lai Chau (VNA) - De nombreux habitants locaux et touristes se sont réunis le 29 janvier dans la commune de Luong Canh, district de Than Uyen, province septentrionale de Lai Chau pour participer à la fête Lung Tung (fête de descente aux champs) de l’ethnie Thaï.

La fête Lung Tung montre l'esprit de communauté, contribuant à la préservation des belles valeurs culturelles traditionnelles de groupes ethniques et à la promotion de l'image du district de Than Uyen auprès des touristes, a déclaré Tran Quang Chien, vice-président du Comité populaire du district de Than Uyen.

La fête Lung Tung comprend de nombreux rituels dédié à la Mademoiselle Han (une personne envoyée du ciel pour aider les Thaï à combattre les envahisseurs et à défendre leur sol), le Thành hoàng (Génie du village) et au Dieu de la nature. Après les rituels, des anciens du village battent des tambours et des gongs pour marquer l’ouverture de la partie festival.

Des représentants des autorités locales et des villageois sont descendus dans les champs pour effectuer le rituel de labour et de semis, ouvrant une nouvelle année de production agricole. Les habitants et visiteurs peuvent participer à des échanges culturels et des jeux folkloriques. -VNA